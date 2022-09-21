МТС и «Сколтех» исключили из альянса разработчиков телекоммуникационного оборудования OpenRAN

Международный альянс разработчиков телекоммуникационного оборудования OpenRAN приостановил членство «Сколтеха» и МТС. Идея альянса — в совместной разработке оборудования для сетей 5G и последующих поколений связи на базе открытой архитектуры. Упоминания отечественных компаний уже сняли с официального сайта альянса, пишут «Ведомости».

Глава Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» Дмитрий Лаконцев считает, что приостановка членства носит временный характер. По словам специалиста, у университета сохранился доступ к открытым стандартам OpenRAN, а его операционная работа никак не пострадала. В МТС от комментариев отказались.

Собеседник газеты объяснил исключение операторов отлучением их от общемирового сообщества операторов связи. По его словам, заморозку нужно рассматривать в геополитическом контексте. Исключение из альянса повлияет только на участие в разработке и развитии спецификаций стандартов O-RAN, уточняет специалист: это не влияет на возможность использования разработанных открытых спецификаций.

С 2021 по 2027 года совокупные затраты российских операторов на развитие связи 5G могут достигнуть 1,1 трлн рублей, прогнозировало агентство АКРА.

В марте представители МТС, «Мегафона», «Вымпелкома», «ЭР-Телекома», GS Group, РЖД и другие предложили меры по развитию связи и ИКТ на фоне санкций. Предложения планируется направить в правительство. Стоимость телеком-оборудования уже выросла на 40% из-за ухода западных поставщиков и снижения курса рубля и может возрасти еще на 80%.

В конце прошлого года российские операторы сообщили о планах увеличить тарифы на свои услуги. В этом году они могут вырасти на 8–10%. Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников считает, что операторам приходится поднимать тарифы, чтобы компенсировать дополнительные расходы и выпадающие доходы.

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