МТС планирует вернуть в продажу свою умную колонку с голосовым помощником

МТС ищет менеджеров продукта по направлению «умная колонка». Компания намерена обновить и вернуть в продажу свою умную колонку с голосовым помощником «Марвин». Это вторая попытка оператора создать свою умную колонку, о первой стало известно в конце 2019 года. Первая версия колонки до массовой продажи так и не дошла.
МТС интегрирует колонку со своими системами умного дома. Контрактного производителя компания может найти в России или в Китае, узнал «Коммерсантъ».
МТС выпустил голосового помощника «Марвина» в июне 2020 года. Общаться с ним можно было через смартфоны на iOS и Android, а также портативные умные колонки МТС.
Через «Марвина» можно было включать музыку, аудиокниги и сказки, планировать расписание на день, узнавать последние новости и управлять устройствами умного дома.
Умные колонки есть у «Яндекса», Сбербанка и VK. Продажи «Станции» «Яндекса» с начала года выросли на 76%. В «Сбере» говорят об увеличении продаж устройств Sber на 40%. В VK отмечают рост продаж умных колонок в 3,5 раза.
Рынок колонок с голосовым помощником активно растет, только за январь—май их продажи увеличились в полтора раза, превысив 700 тыс. штук, отметил директор департамента «Умный дом и экосистемные решения» «Марвел-Дистрибуции» Павел Вьюков.
Фото на обложке: ANGHI /
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