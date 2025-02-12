Инвесткомпания ERA Capital вложила 1,5 млрд рублей в разработчика умных домофонов и счетчиков

Инвесткомпания ERA Capital экс-владелицы Okko Екатерины Лапшиной вложила 1,5 млрд рублей в разработчика систем умного дома Rubetek. Компания выкупила долю девелопера ПИК, пишут «Коммерсантъ» и «Ведомости» и Forbes со ссылкой на представителей ERA Capital и Rubetek.

Представители ПИК не стали подтверждать сделку. Раньше девелоперу принадлежало 65% разработчика. ERA Capital в результате сделки получила 45% акций. В сделке было смешанное финансирование — и кредитное, и собственное, сказала Forbes Лапшина. 45% компании теперь принадлежит основателю и гендиректору Rubetek Антону Мальцеву (он увеличил долю на 20%), еще 10% — фонду «Основа капитал» Александра Бабаева.

Часть суммы ERA Capital предоставит разработчику в виде кредита. Его размер и другие подробности о структуре сделки стороны раскрывать не стали. Деньги Rubetek направит на дальнейшую локализацию производства, расширение линейки и географии присутствия в регионах.

Rubetek с 2010 года производит системы умного дома, в том числе пожарные сигнализации, домофоны, счетчики и камеры видеонаблюдения. С 2019 года компания стала выпускать устройства на собственном предприятии в Орле.

Сейчас одна из ключевых тенденций на рынке — интеграция систем умного дома уже на этапе проектирования новостроек, говорят опрошенные «Коммерсантом» эксперты. По их словам, направление может быть привлекательно инвесторам из-за повышения доступности технологий и развития искусственного интеллекта.

Выручка головной компании АО «Рубитек Холдинг» не раскрывается. Это юрлицо владеет ООО «Рубетек рус». Его выручка в 2023 году, по данным «Контур Фокуса», составила 2,3 млрд рублей, чистый убыток — 253,2 млн рублей.

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