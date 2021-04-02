Фокус на семейное кино: «МТС Медиа» начала прием заявок на второй этап программы прямых инвестиций

«Дочка» МТС, развивающая кабельное, спутниковое телевизионное вещание и собственную мультимедийную платформу, подвела итоги первого этапа программы прямых инвестиций в российское кинопроизводство. Теперь компания открыла сбор заявок на второй этап соинвестирования.

В ноябре прошлого года «МТС Медиа» запустила первый этап программы прямых инвестиций в кинопроизводство. Рассматривались кинокартины любого жанра, а объём запрашиваемого финансирования мог составлять не более 50% от бюджета картины.

За четыре месяца в рамках программы поступило 123 заявки. В итоге были отобраны: драма «Единица Монтевидео» («Кинодом»), фильм Татьяны Лютаевой. Триллер «Белый список» (Metrafilms), картина Алисы Хазановой по сценарию Романа Волобуева. Мелодрама «Джонджоли» («Пан-Атлантик Студио») режиссера Оксаны Бычковой по сценарию Любови Мульменко.

Также на стадии съёмочного процесса находится триллер «Мать моего сына» («Ай Ди Продакшн») режиссера Ильи Максимова. Фантастическая комедия «Календарь ма(й)я» («КАРО Продакшн») режиссера Виктории Фанасютиной и драма «Далекие близкие» («Киностудия КИТ») режиссера Ивана Соснина.

По итогам анализа заявок в компании приняли решение поддержать на втором этапе соинвестирования исключительно семейное кино.

«В первую очередь на второй этап нашей программы инвестиций в кинопроизводство мы приглашаем кинокомпании, которые готовятся к защите проектов в Фонде кино. После рассмотрения и отбора заявок контентным комитетом МТС Медиа мы совместно с компаниями сможем представить детское и семейное кино на грядущих питчингах», — отметил генеральный директор «МТС Медиа» Игорь Мишин.

Фото: пресс-служба МТС Медиа