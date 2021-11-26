Доля платежей при помощи смартфонов в России выросла до 31% — исследование

За прошедшие 12 месяцев доля мобильных сервисов в общем денежном обороте по банковским картам в России увеличилась до 31% с 23% годом ранее, показало исследование МТС Банка.

Согласно исследованию, рост популярности мобильной бесконтактной оплаты в России продолжает набирать обороты как в офлайн-магазинах, так и при совершении онлайн-платежей. Денежный оборот при использовании мобильных сервисов увеличился к ноябрю 2021 года на 85%, против роста на 54% годом ранее, а количество операций – на 66%, против 37%.

Доля pay-сервисов в общем денежном обороте операций по картам составила в октябре 2021 года 31% по сравнению с 23% годом ранее, а доля транзакций – 34% против 25%.Темп прироста практически удвоился и составил по этим показателям 8% и 9% соответственно в сравнении с ростом на 5% и 4% годом ранее.

В онлайне популярность оплаты pay-сервисами несколько меньше – 25% от общего количества онлайн-транзакций в октябре 2021 года. Аналитики, объясняют это тем, что еще не все приложения и интернет-площадки реализовали у себя возможность такого способа оплаты.

По данным исследования, наибольшей популярностью pay-сервисы пользуются в Пензенской области – здесь доля транзакций с помощью бесконтактной оплаты составляет 41% от общего количества карточных платежей, в Чукотском автономном округе и Белгородской области – по 40%. Регионы, где менее всего пользуются pay-сервисами: Хабаровский край – 16%, Еврейская автономная область – 19% и Карелия – 26%.

Самым популярным мобильным сервисом бесконтактной оплаты среди клиентов МТС Банка по-прежнему остается Apple Pay – в октябре 2021 года с его помощью было совершено 45% операций, Google Pay – 36%, Samsung Pay – 15% и 4% операций пришлись на остальные сервисы.

Самые популярные платежи у россиян, как и год назад, – покупки в супермаркетах и продовольственных магазинах, а также оплата в кафе и ресторанах.

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка во всех регионах РФ. Учитывались платежные операции за октябрь 2020-2021 годов.

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