МТС подвела итоги инвестиционной питч-сессии для стартапов МТС Pitch Day

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, провела финал питч-сессии для технологических стартапов зрелых стадий МТС Pitch Day. Финалисты смогут получить инвестиции от $500 тысяч до $5 млн (в один проект), а также предложение о коммерческом партнерстве и возможность стать частью экосистемы МТС.

Кроме того, партнерство с МТС подразумевает возможность продвижения продукта на 80-миллионную аудиторию компании, а также получение грантов на льготный запуск рекламной кампании в «МТС Маркетолог» и облака в #CloudMTS.

Питч-сессия прошла в рамках юбилейной встречи венчурного клуба MTS StartUp Hub. Финалисты представили свои продукты топ-менеджерам МТС и ведущим инвесторам из закрытого венчурного клуба MTS StartUp Hub.

Всего было отобрано 180 решений, которые прошли многоступенчатый отбор, а шесть из них представили свои проекты бизнес-заказчикам (включая топ-менеджеров) из вертикалей МТС и внешним венчурным фондам и бизнес-ангелам.

Среди финалистов:

Picvario — платформа для работы с медиаконтентом, включающая в себя систему хранения, поиска и управления фото-, видео-, аудиоконтентом, презентациями в больших цифровых архивах;

Angry.Space — платформа, которая агрегирует все аккаунты соцсетей в одном окне, с возможностью использования различных инструментов общения с клиентами, мониторинга и аналитики;

Mobidriven — набор инструментов для полного цикла programmatic-закупок (закупка персонализированных показов интернет-рекламы) для рекламодателей;

FitStars — сервис онлайн-тренировок по подписке;

YOURTUNES — дистрибьютор музыки на стриминговые платформы и в интернет-магазины;

«Квант» — CRM для контроля выполнения задач.

«Прошедшая встреча венчурного клуба MTS StartUp Hub для нас особенно важна по нескольким причинам. Во-первых, нам исполнился год. Все это время мы обсуждали с лидерами рынка потенциалы различных отраслей и бизнес-моделей, стали местом притяжения ключевых игроков венчура. Мы вновь собрали экспертов и обсудили с ними, что удалось в этом году, и спрогнозировали, как усилиться в следующем.

Во-вторых, мы подготовили не только контентную программу, но и инвестиционную: отобрали шесть стартапов-финалистов MТС Pitch Day, которые представили свои проекты лучшим российским инвесторам, которые смогут усилить свой портфель. Потенциальная синергия между игроками рынка — лучшая награда для нас на этом празднике», — говорит директор по инновациям и инвестициям МТС Дмитрий Курин.

Фото на обложке: Matej Kastelic / Shutterstock