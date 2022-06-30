МТС запустила для бизнеса сервис проверки контрагентов

Вслед за «Альфа-банком» и «Тинькофф» сервис для проверки контрагентов запустила МТС. Отчет формируется из данных, полученных из 15 открытых источников.
О запуске ID Scan рассказали в пресс-службе МТС.
С помощью сервиса юрлица и ИП смогут проверять контрагентов и сотрудников. Для проверки потребуется ввести ФИО и данные паспорта. Отчет будет включать информацию из 15 открытых источников, в том числе базы судебных приставов, ЕГРЮЛ, бюро кредитных историй. Также в отчете будут отражены связи контрагента с юридическими лицами, сведения о задолженностях. Формирование отчета занимает не более 10 минут.
«Сервис ID Scan представляет собой виртуальную службу безопасности, которая поможет защитить бизнес от мошеннических схем и сохранить время тех сотрудников, которые до сих пор вручную собирают и систематизируют данные о работниках, претендентах на вакансии и контрагентах», – отметил руководитель продукта ID Scan Дмитрий Окунев.
Сервис платный и работает по пакетной модели. Один запрос на проверку стоит от 300 рублей, пакет из 25 запросов обойдется в 7,5 тыс. рублей. Один запрос на мониторинг стоит от 150 рублей, пакет из 100 обновлений обойдется в 15 тыс. рублей.
Похожий сервис есть у «Альфа-банка» – одна проверка стоит 780 рублей – и бесплатная у «Тинькофф».
Фото на обложке: Grisha Bruev /
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