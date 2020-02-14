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В работе МТС произошел сбой

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Пользователи пожаловались на сбой в работе МТС. По данным Downdetector, у большинства юзеров наблюдаются проблемы с мобильной связью.

В работе МТС произошел сбой

У 76% пожаловавшихся пользователей возникли проблемы со связью, у 11% — с мобильным интернетом. Еще 11% заявили о сбое всех сервисов.

Проблемы возникли у жителей Москвы, Твери, Калуги, Рязани и других городов.

В МТС заявили, что сеть работает в обычном режиме.

«У части абонентов в Москве в течение менее чем одной минуты могли быть сложности с подключением», — рассказали в компании.

По словам читателей Rusbase, сети не было два часа.

Фото: Trismegist san / Shutterstock.com

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21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

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