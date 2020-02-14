В работе МТС произошел сбой
Пользователи пожаловались на сбой в работе МТС. По данным Downdetector, у большинства юзеров наблюдаются проблемы с мобильной связью.
У 76% пожаловавшихся пользователей возникли проблемы со связью, у 11% — с мобильным интернетом. Еще 11% заявили о сбое всех сервисов.
Проблемы возникли у жителей Москвы, Твери, Калуги, Рязани и других городов.
йоу, народ, у кого мтс в мск? всё работает? или это у меня с телефоном проблемы? @ru_mts— Вованпанчмен (@vovanpunchman) February 7, 2020
А только у меня мтс хорошо так прилёг или это массовая история?— мoondаncе🌙 (@lumikkikukka) February 7, 2020
Я думала что у меня телефон того и связь перестал ловить а оказывается мтс просто балуется— rina (@r1nn__c1ear) February 7, 2020
МТС поломался. В Москве и некоторых городах области нет связи. В Твери, Калуге, Туле и Рязани тоже перебои.— Аврамчук Алексей (@avramchuk) February 7, 2020
В МТС заявили, что сеть работает в обычном режиме.
«У части абонентов в Москве в течение менее чем одной минуты могли быть сложности с подключением», — рассказали в компании.
По словам читателей Rusbase, сети не было два часа.
Фото: Trismegist san / Shutterstock.com
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