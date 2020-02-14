В работе МТС произошел сбой

Пользователи пожаловались на сбой в работе МТС. По данным Downdetector, у большинства юзеров наблюдаются проблемы с мобильной связью.

У 76% пожаловавшихся пользователей возникли проблемы со связью, у 11% — с мобильным интернетом. Еще 11% заявили о сбое всех сервисов.

Проблемы возникли у жителей Москвы, Твери, Калуги, Рязани и других городов.

йоу, народ, у кого мтс в мск? всё работает? или это у меня с телефоном проблемы? @ru_mts — Вованпанчмен (@vovanpunchman) February 7, 2020

А только у меня мтс хорошо так прилёг или это массовая история? — мoondаncе🌙 (@lumikkikukka) February 7, 2020

Я думала что у меня телефон того и связь перестал ловить а оказывается мтс просто балуется — rina (@r1nn__c1ear) February 7, 2020

МТС поломался. В Москве и некоторых городах области нет связи. В Твери, Калуге, Туле и Рязани тоже перебои. — Аврамчук Алексей (@avramchuk) February 7, 2020

В МТС заявили, что сеть работает в обычном режиме.

«У части абонентов в Москве в течение менее чем одной минуты могли быть сложности с подключением», — рассказали в компании.

По словам читателей Rusbase, сети не было два часа.

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