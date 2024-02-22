МТС запустила Школу ИТ-архитекторов

МТС запустила Школу архитекторов в рамках центра развития и обучения ИТ-специалистов МТС Тета. Сначала курс будет доступен только сотрудникам компании, которые хотят научиться решать архитектурные задачи. Со временем возможность обучаться в школе появится и у внешней аудитории.
Присоединиться к школе смогут начинающие архитекторы, разработчики и аналитики МТС, желающие повысить квалификацию (Senior Developer, Team Lead, Systems Analyst и др.). Курс рассчитан на четыре месяца, занятия будут проходить каждую неделю в онлайн-формате.
Программа сочетает технологические основы (документирование, работа с требованиями, архитектурные стили) и навыки взаимодействия с бизнес-заказчиками. Ведущие специалисты МТС, а также приглашенные российские и международные эксперты с большим опытом в области ИТ-архитектуры поделятся лучшими практиками по построению архитектур решений.
В результате слушатели курса изучат проектирование высоконагруженных и Cloud-native-систем, особенности защищенных приложений разработки, освоят подходы к принятию архитектурных решений и другие навыки.
«Развитие специалистов всегда было и остается для нас одной из ключевых задач, ранее мы уже запускали бесплатные курсы по разработке на Golang, Java, анализу данных, методологии и практикам DevOps и SRE. Сегодня профессия ИТ-архитектора — одна из самых актуальных на рынке. Уверен, наш курс поможет архитекторам в равной степени освоить как теоретические, так и практические навыки профессии», — прокомментировал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.
МТС планирует адаптировать программу по архитектуре для внешней аудитории. Помимо дисциплин в рамках МТС Тета компания развивает сотрудничество с ведущими вузами страны. Так, МТС запустила несколько прикладных курсов для студентов и магистрантов НИУ ВШЭ и ИТМО, а также открыла собственную кафедру по направлению глубинного машинного обучения на базе факультета компьютерных наук Высшей школы экономики. Порядка 30% выпускников всех внешних образовательных программ МТС становятся ее сотрудниками.
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