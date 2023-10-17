МТС и Telegram договорились о рекламном партнерстве

Оператор МТС заключил партнерство с Telegram и теперь будет закупать рекламу в мессенджере с таргетингом по номерам телефонов, используемых для регистрации в сервисе. Об этом изданию Forbes рассказали в МТС.
Рекламная платформа Telegram таргетирует по каналам, на которые подписаны пользователи, их интересам и локации. В МТС предложили новое решение — таргетинг на внешних данных по номерам.
Как пояснили в операторе, таргетинг будет работать на номера абонентов МТС, но уже в текущем году добавятся и номера других операторов.
В компании уточнили, что мобильные номера служат идентификаторами для CRM-систем рекламодателей и программ лояльности. Получив номер и согласие на рассылки, рекламодатель сможет настроить таргетинг по интересам. В частности, это может быть сообщение клиентам в Telegram о скидках и акциях компании.
В рамках сотрудничества МТС также получил право использовать нейминг и логотип мессенджера для рекламы сервиса «МТС Маркетолог».
По оценкам оператора, российский рынок рекламы в Telegram составляет более чем 15 млрд рублей.
Согласно оценкам Mediasope, на которые ссылается издание, Telegram в июле обошел «ВКонтакте» по среднесуточному количеству пользователей — 54,3 млн человек против 52,6 млн.
МТС ожидает перетока бюджетов рекламодателей в Telegram в 2024 году. Опираясь на свои прогнозы, оператор рассчитывает нарастить выручку рекламного бизнеса МТС Ads на 7-10 млрд рублей.
По итогам II квартала 2023 года доходы компании составили 2,7 млрд рублей.
Фото на обложке: Pavel Sapozhnikov /
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