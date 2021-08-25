МТС выделит до 2 млн рублей на тестирование онлайн-платформ для шеринга и trade-in гаджетов

МТС подвела итоги набора «Инновации в рознице» акселератора MTS StartUp Hub, запущенного для поиска решений в сфере розничных продаж. По итогам программы МТС интегрирует в инфраструктуру своей розничной сети четыре пилотных проекта, сообщила пресс-служба компании.

Всего на участие в наборе было подано 154 заявки от предпринимательских команд со всего мира. Четыре из них прошли конкурсный отбор и программу акселерации MTS StartUp Hub в течение двух месяцев.

Выпускниками трека «Инновации в рознице» стали:

Heado — платформа автоматизации и контроля за выполнением планов в рознице;

Арентер — платформа для шеринга гаджетов;

Briskly — технологическая платформа для торговли без персонала;

Greatsteve — онлайн-платформа для продажи подержанных гаджетов.

Пилотные проекты этих стартапов будут реализованы в салонах и интернет-магазине МТС до конца 2021 года. На тестирование каждого решения МТС планирует выделить до 500 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма инвестиций составит до 2 млн рублей

Если пилотные проекты окажутся успешными, стартапы смогут масштабироваться и заключить долгосрочный контракт с компанией. Масштабирование заключается в выкупе лицензии на решение стартапа, запуске совместного предприятия, продаже компании с последующей интеграцией команды в МТС или получении инвестиций от ее венчурного фонда.

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