МТС True Tech Champ получил главную награду CX Awards в профильной номинации
- Новости
True Tech Champ 2024 — всероссийский чемпионат по алгоритмическому и робототехническому программированию, собрал более 12,5 тыс. человек. Мероприятие оценивалось в профильной секции премии CX Awards, где были представлены гибридные форматы: онлайн и офлайн сообщества, а также клиентские события. Жюри премии высоко оценили вовлеченность участников чемпионата и масштабные результаты проведенного события как для компании МТС и профильного сообщества True Tech, так и в целом для сферы ИТ.
В десятом юбилейном сезоне ежегодной премии по клиентскому опыту CX World Awards приняли участие более 400 номинантов. Премия СХ World Awards выявляет и награждает самые интересные и успешные проекты, инициативы и стратегии, программы партнерских отношений, продукты, технологии, программы совершенствования и модернизации. Мероприятие считается крупнейшим и признанным участниками рынка событием в сфере клиентского опыта.
В этом сезоне CX World Awards кроме True Tech Champ награды получили также еще несколько проектов МТС. МТС Банк стал победителем в номинации «Лучшая программа/практика обучения и развития персонала» — первое место получила программа МТС Финтех по повышению квалификации сотрудников контактного центра и дополнительных офисов по предотвращению мошеннических действий. Банк также стал лауреатом в двух номинациях по взаимодействию с клиентами. МТС также получил высшую награду за проект «Диджитализация клиентских путей. Личный кабинет МТС Бизнес».
Фото на обложке: CX WORLD AWARDS
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Материалы по теме
- Пройти курс «Маркетплейсы: с чего начать и как преуспeть»
- 1 «Ozon банк» запустил сервис интернет-эквайринга для бизнеса Он позволит совершать покупки в «один клик» 14 апреля 16:59
- 2 Fintech-сервис с российскими корнями Stape привлек $1 млн на развитие Часть средств предоставил основатель сервиса облачного гейминга Playkey Егор Гурьев 11 апреля 11:10
- 3 «Альфа-Банк» внедрил ИИ для проверки банковских гарантий С новой технологией банк смог ускорить анализ документов и повысить качество сервиса 04 апреля 17:01
- 4 «Альфа-Банк» признан мировым лидером в финтехе по версии FinTech India Innovation Awards Банк одержал двойную победу 25 марта 11:03