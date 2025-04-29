МТС True Tech Champ получил главную награду CX Awards в профильной номинации

True Tech Champ 2024 — всероссийский чемпионат по алгоритмическому и робототехническому программированию, собрал более 12,5 тыс. человек. Мероприятие оценивалось в профильной секции премии CX Awards, где были представлены гибридные форматы: онлайн и офлайн сообщества, а также клиентские события. Жюри премии высоко оценили вовлеченность участников чемпионата и масштабные результаты проведенного события как для компании МТС и профильного сообщества True Tech, так и в целом для сферы ИТ.

В десятом юбилейном сезоне ежегодной премии по клиентскому опыту CX World Awards приняли участие более 400 номинантов. Премия СХ World Awards выявляет и награждает самые интересные и успешные проекты, инициативы и стратегии, программы партнерских отношений, продукты, технологии, программы совершенствования и модернизации. Мероприятие считается крупнейшим и признанным участниками рынка событием в сфере клиентского опыта.

В этом сезоне CX World Awards кроме True Tech Champ награды получили также еще несколько проектов МТС. МТС Банк стал победителем в номинации «Лучшая программа/практика обучения и развития персонала» — первое место получила программа МТС Финтех по повышению квалификации сотрудников контактного центра и дополнительных офисов по предотвращению мошеннических действий. Банк также стал лауреатом в двух номинациях по взаимодействию с клиентами. МТС также получил высшую награду за проект «Диджитализация клиентских путей. Личный кабинет МТС Бизнес».

Фото на обложке: CX WORLD AWARDS