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МТС провела турнир по алгоритмическому программированию для школьников со всей России

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Участие в отборочных испытаниях приняли 1,5 тысячи школьников 9–11 классов со всей России. Турнир проходил в несколько этапов в гибридном формате. 

МТС провела турнир по алгоритмическому программированию для школьников со всей России
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Сначала ребята решали задачи по алгоритмическому программированию в онлайн-режиме. Те, кто успешно справился с заданиями, были допущены до очных этапов. Они проходили на базе кампуса ведущего технического вуза страны и в офисе экосистемы. Помимо решения задач участники слушали лекции от ведущих специалистов МТС и преподавателей вуза. 

Победителями стали 10 школьников из Москвы, а также Московской и Тульской областей. Они получили в подарок ноутбуки, смарт-часы, наушники и другие гаджеты. 

«Нам важно развивать молодое поколение специалистов и поощрять их интерес к информационным технологиям, начиная со школьной скамьи. Мы провели всероссийскую олимпиаду по программированию, участие в которой принимали как студенты и действующие специалисты, так и ученики старших классов. Также регулярно проводим карьерные гостиные и профориентационные экскурсии, берем ребят на стажировки. При этом не менее важно для нас поддерживать и инициативы партнеров, особенно если речь про ведущие профильные вузы», — отметил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин. 

Фото на обложке: Jonathan Simcoe / Unsplash

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