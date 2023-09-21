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В работе МТС на юге России произошел сбой

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В работе МТС на юге России произошел сбой. Большинство поступающих от абонентов оператора жалоб свидетельствуют о проблемах с уровнем сигнала и качеством голосовой связи. В МТС обещают вскоре устранить неполадки.

В работе МТС на юге России произошел сбой

Абоненты МТС в южных регионах России отмечают сбой в работе сервисов оператора. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Детектор сбоев».

По данным сервиса, жалобы начали поступать в 15:00 мск. В основном они приходят из Ростова-на-Дону, Краснодара, Сочи. Большинство жалоб говорят о том, что сервисы МТС «не работают». Часть жалоб касаются уровня сигнала и качества голосовой связи. 

Абоненты МТС из Краснодара отмечают, что сервисы не работают только в некоторых районах города. Также некоторые пользователи сообщили, что «одна симка МТС работает, а другая – нет».

В контактном центре МТС рассказали ТАСС, что устранят неполадки в течение нескольких часов. 

Фото на обложке: eleonimages / Shutterstock

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