В работе МТС на юге России произошел сбой

В работе МТС на юге России произошел сбой. Большинство поступающих от абонентов оператора жалоб свидетельствуют о проблемах с уровнем сигнала и качеством голосовой связи. В МТС обещают вскоре устранить неполадки.

Абоненты МТС в южных регионах России отмечают сбой в работе сервисов оператора. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Детектор сбоев».

По данным сервиса, жалобы начали поступать в 15:00 мск. В основном они приходят из Ростова-на-Дону, Краснодара, Сочи. Большинство жалоб говорят о том, что сервисы МТС «не работают». Часть жалоб касаются уровня сигнала и качества голосовой связи.

Абоненты МТС из Краснодара отмечают, что сервисы не работают только в некоторых районах города. Также некоторые пользователи сообщили, что «одна симка МТС работает, а другая – нет».

В контактном центре МТС рассказали ТАСС, что устранят неполадки в течение нескольких часов.

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