3 декабря в Московском техническом университете связи и информатики при поддержке Федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Информационная безопасность» (ФУМО ВО ИБ) состоялась Всероссийская научно-теоретическая конференция.

На ней свои труды представили молодые ученые, представители организаций-разработчиков средств защиты информации, преподаватели высшего и дополнительного профессионального образования.

В МТУСИ прошла Всероссийская конференция «Теория и практика обеспечения информационной безопасности»