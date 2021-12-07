В МТУСИ прошла Всероссийская конференция «Теория и практика обеспечения информационной безопасности»

3 декабря в Московском техническом университете связи и информатики при поддержке Федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Информационная безопасность» (ФУМО ВО ИБ) состоялась Всероссийская научно-теоретическая конференция.
На ней свои труды представили молодые ученые, представители организаций-разработчиков средств защиты информации, преподаватели высшего и дополнительного профессионального образования.
Выступающие отметили неразрывную связь конференции с реализацией федерального проекта «Информационная безопасность».
«Мы надеемся, что это мероприятие положит начало дальнейшему развитию научного обеспечения образовательной отрасли. В рамках реализации проекта предусмотрена грантовая поддержка молодежи, проведение семинаров, вебинаров, конкурсов и конференций. Все эти компоненты направлены на повышение научного потенциала страны и реализацию проектов с привлечением студентов», — отметил Евгений Белов, заместитель председателя ФУМО ВО ИБ.
После торжественного открытия конференции состоялась Пленарная сессия, на которой с докладами выступили:
- Владимир Лось, президент МОО «Ассоциация защиты информации»;
- Анатолий Хорев, заведующий кафедрой информационной безопасности НИУ «МИЭТ»;
- Алексей Марков, президент АО «НПО «Эшелон»;
- Олег Ржевский, руководитель направления Академии кибербезопасности Корпоративного университета Сбербанка;
- Василий Кравец, начальник отдела АО «Перспективный мониторинг».
Всего в рамках конференции заслушали около 100 работ. Помимо обсуждения актуальных отраслевых проблем участники отметили тенденции развития кибербезопасности, необходимость проведения киберучений, современные криптографические решения и перспективные технологии защиты информационных инфраструктур.
Фото на обложке: mariakray /
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