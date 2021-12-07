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В МТУСИ прошла Всероссийская конференция «Теория и практика обеспечения информационной безопасности»

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

3 декабря в Московском техническом университете связи и информатики при поддержке Федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки  «Информационная безопасность» (ФУМО ВО ИБ) состоялась Всероссийская научно-теоретическая конференция.

На ней свои труды представили молодые ученые, представители организаций-разработчиков средств защиты информации, преподаватели высшего и дополнительного профессионального образования.

В МТУСИ прошла Всероссийская конференция «Теория и практика обеспечения информационной безопасности»

Выступающие отметили неразрывную связь конференции с реализацией федерального проекта «Информационная безопасность». 

«Мы надеемся, что это мероприятие положит начало дальнейшему развитию научного обеспечения образовательной отрасли. В рамках реализации проекта предусмотрена грантовая поддержка молодежи, проведение семинаров, вебинаров, конкурсов и конференций. Все эти компоненты направлены на повышение научного потенциала страны и реализацию проектов с привлечением студентов», — отметил Евгений Белов, заместитель председателя ФУМО ВО ИБ.

После торжественного открытия конференции состоялась Пленарная сессия, на которой с докладами выступили:

  • Владимир Лось, президент МОО «Ассоциация защиты информации»;
  • Анатолий Хорев, заведующий кафедрой информационной безопасности НИУ «МИЭТ»;
  • Алексей Марков, президент АО «НПО «Эшелон»;
  • Олег Ржевский, руководитель направления Академии кибербезопасности Корпоративного университета Сбербанка;
  • Василий Кравец, начальник отдела АО «Перспективный мониторинг».

Всего в рамках конференции заслушали около 100 работ. Помимо обсуждения актуальных отраслевых проблем участники отметили тенденции развития кибербезопасности, необходимость проведения киберучений, современные криптографические решения и перспективные технологии защиты информационных инфраструктур.

Фото на обложке: mariakray / Shutterstock

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