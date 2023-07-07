«Яндекс.Музыка» ввела премодерацию новых треков

«Яндекс.Музыка» начнет проверять музыкальные треки перед их размещением на площадке — контент будут отсматривать по гибридной модели: сначала при помощи технологий машинного обучения, а затем вручную.
«Это позволит с высокой точностью определить контент для взрослых, маркировать его соответствующим значком Explicit и защитить детей в детском режиме от такого контента. Система будет также использоваться для выявления контента на чувствительные темы, который может вызвать дискомфорт у слушателей», — говорится в сообщении компании.
После проверки трек может быть отмечен специальным знаком, который будет указывать на ограничение по возрасту. Контент другого характера могут исключить из рекомендаций или удалить с сервиса.
Руководитель «Яндекс.Музыки» Александра Сагалович объяснила нововведение ежедневным ростом количества контента, а также «ответственностью перед слушателями».
Правообладатели, чья музыка будет признана нарушающей правила, могут либо внести изменения в контент и загрузить его заново, либо оспорить решение. В дальнейшем сервис собирается публично отчитываться о мерах, которые компания приняла «для создания комфортной среды».
Фото на обложке: Unsplash
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