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К 2029 году искусственный интеллект станет умнее всех людей вместе взятых — Илон Маск

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Илон Маск посчитал, что уже к 2029 году искусственный интеллект станет умнее всех людей вместе взятых и каждого человека в отдельности. Ранее миллиардер заявил, что ИИ может стать потенциальной угрозой существованию человечества.

К 2029 году искусственный интеллект станет умнее всех людей вместе взятых — Илон Маск

Уже к 2029 году искусственный интеллект может стать умнее каждого человека в отдельности и всех людей вместе взятых, заявил бизнесмен Илон Маск.

Об этом миллиардер написал на своей странице в социальной сети X в ответ на слова футуролога Рэймонда Курцвейла, который считает, что к 2029 году ИИ будет соответствовать уровню человека.

В ноябре 2023 года на саммите по безопасности искусственного интеллекта Илон Маск заявил, что считает ИИ потенциальной угрозой всему человечеству и усомнился в способности людей контролировать развитие этой технологии.

Фото на обложке: kovop / Shutterstock

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