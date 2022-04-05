Илон Маск войдет в совет директоров Twitter

Twitter назначит основателя Tesla Илона Маска членом совета директоров компании. Срок его полномочий истекает в 2024 году.

«Компания назначит господина Маска членом совета директоров», — говорится в заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Срок его полномочий на этой должности истекает в 2024 году. Как следует из документа, Маск не сможет владеть более чем акций 14,9% Twitter в период действия своих полномочий.

Назначение подтвердил гендиректор Twitter Параг Агравал на своей странице в этой соцсети. «Я с радостью сообщаю, что мы назначаем Илона Маска в наш совет директоров! В ходе обсуждений с Илоном в течение последних недель нам стало ясно, что он будет ценным членом нашего совета», - заявил он.

Накануне стало известно, что Илон Маск стал владельцем 9,2% акций американской соцсети Twitter. На фоне этого сообщения стоимость акций Twitter подскочила примерно на 26% на предрыночных торгах на Нью-Йоркской фондовой бирже 4 апреля.

После новости о вхождении Маска в совет директоров Twitter ценные бумаги компании подорожали примерно на 5,5% в ходе предварительных торгов 5 апреля. Стоимость акций на 18:42 мск составляет $53 за бумагу. В моменте бумаги росли в цене до $54,5, свидетельствуют данные биржи.

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