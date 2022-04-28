Илон Маск пригрозил купить Coca-Cola и вернуть в нее кокаин

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск пообещал купить компанию Coca-Cola после Twitter, «чтобы вернуть в напиток кокаин». Об этом он написал в своем Twitter.
«Следующей я покупаю Coca-Cola, чтобы вернуть в нее кокаин», — в шутку пригрозил Маск.
25 апреля стало известно, что миллиардер заключил сделку по покупке социальной сети Twitter за $44 млрд наличными. Он заявлял, что компания обладает исключительным потенциалом, и он его раскроет.
Фото на обложке:
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Отслеживание поставок в Coca-Cola, рост зарплат и новые единороги: блокчейн-дайджест
- 2 Видео: мужчины из «Сбербанка», «Билайна», Coca-Cola, Tetra Pak и Sanofi поют для женщин
- 3 Forbes подсчитал убытки Илона Маска из-за решения купить Twitter
- 4 Почему Twitter не сможет отказаться от рекламы
- 5 Как изменится Twitter после его покупки Илоном Маском
ВОЗМОЖНОСТИ
29 апреля 2022
30 апреля 2022
01 мая 2022