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Илон Маск пригрозил купить Coca-Cola и вернуть в нее кокаин

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск пообещал купить компанию Coca-Cola после Twitter, «чтобы вернуть в напиток кокаин». Об этом он написал в своем Twitter.

Илон Маск пригрозил купить Coca-Cola и вернуть в нее кокаин

«Следующей я покупаю Coca-Cola, чтобы вернуть в нее кокаин», — в шутку пригрозил Маск.

 

25 апреля стало известно, что миллиардер заключил сделку по покупке социальной сети Twitter за $44 млрд наличными. Он заявлял, что компания обладает исключительным потенциалом, и он его раскроет.

Фото на обложке: CNN

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