Топ-10 фильмов и сериалов про стартапы, бизнес и венчур

1. Не сработало

Мини-сериал, основанный на реальных событиях — взлетах и падениях Адама Неймана, американского бизнесмена, миллиардера и основателя WeWork, которая привлекла около $12,8 млрд инвестиций.

В августе 2019 года основатели подали заявку на IPO, но уже в сентябре отозвали ее. The New York Times назвал попытку компании выйти на биржу «провалом, не похожим ни на что иное в истории стартапов». Компания резко упала в цене и стала стоить $10 млрд, что на $37 млрд меньше, чем полгода назад. В итоге, октябре этого же года Нейман получил около $1,7 млрд от SoftBank и вышел из правления WeWork.

«Кинопоиск»: 7,3 | IMDb: 7,3

2. Против гигантов

Мини-сериал на Netflix об одной из величайших стартапов Швеции — Spotify. Дэниел Эк нашел нишу между традиционной музыкальной индустрией и музыкальным пиратством, создав бесплатный и легальный сервис потоковой музыки по подписке. С 2006 года и до конца 2018 года компания была убыточной и жгла деньги инвесторов, а через год в сервисе было уже более 248 млн аккаунтов, 113 млн из которых пользовались платными услугами.

IMDb: 7,7

3. Основатель

В фильме описывается история создания McDonald's. Основатели ресторанов быстрого питания Дик и Мак Макдоналды придумали, как делать гамбургеры за 30 секунд. Но только благодаря немолодому продавцу миксеров Рэю Кроку небольшая закусочная превратилась в мировую сеть.

Сюжет раскрывает, как Крок — безжалостный бизнесмен и гений — выкупил актив у братьев Макдоналдов за ничтожные $2,7 млн и годовое роялти в размере 1% от прибыли.

«Кинопоиск»: 7,5 | IMDb: 7,2

4. На взводе: битва за Uber

Сериал снят по книге журналиста New York Times Майка Айзека об истории Uber и рассказывает о ее сооснователе и бывшем гендиректоре Трэвисе Каланике. В 2009 году вместе с Гаррет Кэмпом они создали мобильное приложение, чтобы связывать водителей и пассажиров.

Каланик часто пренебрегал правилами и законами в бизнесе. Его имя ассоциировали с рабским трудом, уничтожением рабочих мест и другими скандалами. Тем не менее, он привлек около $11,5 млрд в 14 раундах от венчурных инвесторов и фондов. В июне 2017 года Трэвис Каланик покинул пост гендиректора Uber, а с начала ноября 2019 года продал 90% своей доли в компании за $2,5 млрд.

«Кинопоиск»: 7,5 | IMDb: 7,3

5. Остановись и гори

Бывший сотрудник IBM Джо Макмиллан собирает команду, чтобы вместе с ней включиться в борьбу за рынок персональных компьютеров.

«Кинопоиск»: 7,9 | IMDb: 8,4

6. Джой

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю предпринимательницы Джой Мангано. Эта американка итальянского происхождения изобрела чудо-швабру и другие продукты для дома. Она основала компанию Arma Products, которую потом продала американскому телемагазину. К 2000 году компания продавала чудо-швабры на сумму $10 млн в год.

«Кинопоиск»: 6,8 | IMDb: 6,6

7. FYRE: величайшая вечеринка, которая не состоялась

История громкого провала в мире шоу-бизнеса. Музыкальный фестиваль FYRE должен был пройти на частном острове на Багамах и стать самым заметным эксклюзивным мероприятием. За билеты отдавали огромные деньги. Однако все пошло не так, как планировалось...

7,3 на «Кинопоиске» | IMDb: 7,2

8. Выбывшая

Мини-сериал о молодой Элизабет Холмc. Она училась на факультете химии, но на втором курсе бросила колледж и основала технологическую компанию Theranos. Элизабет запатентовала оборудование, которое позволяет сделать полный чекап организма по нескольким каплям крови.

В 2015 году состояние Холмс оценивалось в $4,5 млрд, и она возглавляла список Forbes, как самая богатая self-made женщина Америки. Ее компания Theranos стоила $9 млрд. Позже оказалось, что Холмс искусно манипулирует данными, чтобы привлечь миллиарды долларов инвестиций, а в 2018 году ее обвинили в мошенничестве.

Вместо сериала можете посмотреть документальный фильм The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley (2019) от HBO — очень познавательно.

«Кинопоиск»: 6,9 | IMDb: 7,5

9. Код на миллион долларов

Еще один сериал, основанный на реальных событиях. История о двух немецких хакерах Карстене и Юрии, которые в начале 1990-х годов разработали сервис TerraVision, предшественник Google Earth. Больше чем через 20 лет они обратились в суд против Google, чтобы защитить свои права на технологии.

«Кинопоиск»: 7,6 | IMDb: 8,0

10. Кремниевая долина

Невозможно не упомянуть и уже классический сериал про стартапы, первый сезон вышел в 2014 году. В основе фильма — история программиста из Кремниевой долины, который изобретает никому не нужный сервис по распознаванию музыки. Однажды о его продукте узнают два влиятельных миллиардера, и он с друзьями-гиками создает собственную IT-компанию. И понеслась…

«Кинопоиск»: 8,4 | IMDb: 8,5

Бонус. Пираты силиконовой долины

Как же без Стива! Культовый фильм 20-го века про создание Apple и Microsoft. История покорения мира компьютерными гениями — Биллом Гейтсом и Стивом Джобсом. На заре восьмидесятых, в маленьких подсобных помещениях, где двое никому не известных программистов изобретали и фантазировали. Продолжить можно с фильмом «Джобс: Империя соблазна (2013)».

«Кинопоиск»: 7,5 | IMDb: 7,2

