«Мошенник» ли Адам Ньюман из WeWork? Больше вопросов — к инвесторам и их менеджерам

Я очень эмоционально воспринял свежий сериал WeCrashed с Джаредом Лето и Энн Хэтэуэй. Неожиданно для себя. Сериал рассказывает про провал затеи по превращению сети коворкингов WeWork в компанию с гигантской капитализацией. Я почитал отзывы — все сходятся в том, что это история неприятного обманщика, скамера, мошенника. Мол, основатель компании Ньюман — это самодур такой, который обманывал инвесторов и «жёг» деньги впустую. Я не согласен. Мне кажется, отрицательный персонаж тут вовсе не он.

WeWork до выхода на IPO делал всё, чтобы с огромной скоростью захватывать долю рынка. Даже в убыток. Это стандартный путь для стартапов. Ты берешь у инвестора деньги на покрытие убытков, чтобы выйти на прибыль «потом» — когда ты уже большой и тебя не никому не сдвинуть. Но ты должен расти реально супербыстро и агрессивно, иначе фонды не поверят в тебя.

Показательный момент сериала — когда глава крупнейшего фонда Vision Fund орёт на основателя: «Ты недостаточно безумен!». WeWork в итоге притворяется тем, чем не является — айти, технологией — и пытается расти ещё сильнее, уходя во всё больший убыток. А потом, когда инвесторы решают выкинуть основателя из руководства из-за неэффективности и убытков, партнёр Ньюмана, сооснователь WeWork, растерянно говорит — «Но вы же сами этого от нас требовали?».

И он прав. Я сам был сооснователем стартапа Segmento, у меня были точно такие же инвесторы. Я отлично почувствовал, как это бывает. Инвестор гонит тебя вперёд, ему нужен безумный «клюшкообразный» рост, яркий убедительный основатель, которого можно показывать партнёрам и потенциальным покупателям, идея помасштабнее. В этом и есть бизнес технологических инвестиций. Всё это — чтобы потом продать (наш случай) или вывести компанию на IPO.

Но такая мотивация создаёт сильнейший перекос для менеджеров инвестфондов. Бесконечный «рост» любой ценой приводит компанию на грань разрыва от малейшего колебания рынка. На роль «ярких» основателей выбирают иногда довольно неадекватных и токсичных ребят. Да-да, ярким «мессией» чаще всего становятся именно такие. Но инвестменеджеры вовсю поддерживают их безумие. Кому нужен скучный мямлящий, объективный технарь? А потенциальные рынки оказываются часто полнейшей совместной фантазией. И это — ответственность менеджеров фондов и «стратегов», которые поддерживают и подкидывают топливо в такую модель. Просто у них такие KPI и они стараются.

Больше всего меня бесит в этом лицемерие. В какой-то момент менеджеры резко переобуваются и начинают требовать «понятного и подконтрольного» директора. Часто они сами начинают лезть «порулить», хотя сами не построили ни одной компании с нуля. Такой пример есть и в сериале. Статистика показывает, что в большинстве компаний инвесторы в итоге добиваются смены менеджмента.

В итоге происходит жуткий процесс — вчерашние стартапы становятся компаниями-клише, которые говорят банальности. В них умирает энергия, которая всегда идёт от команды основателей. Из компаний уходят самые яркие сотрудники-«локомотивы», которые притягивались этой энергией и убедительностью фаундеров. Это одно из самых грустных зрелищ на свете, быть внутри в такой момент — просто больно. Тот же WeWork в итоге «сдулся» с десятков до пары миллиардов капитализации, став зауряднейшей компанией.

Сейчас в новый стартап Ньюмана вложился фонд Andreessen Horowitz, и это многих удивило. Как же так, ведь основатель WeWork — сумасшедший скамер!? Но AZ16 — один из редких фондов, в котором рулят бывшие стартаперы, прилично «пожевавшие стекла». Они сами были основателями и проходили все типичные фазы, включая конфликт с инвесторами. Думаю, Марк и Бен понимают, что делают, и верят в ценность энергичного основателя. А вот те фонды, которые вкладывались в WeWork и потом воевали с Ньюманом, — их возглавляли другие ребята. Типичные «корпораты»-менеджеры. Если вы делаете стартап — бегите от таких! Не будьте жертвой их KPI. Вы — разные. Вашим самым большим везением будет найти тех, кто сам был основателем и знает, что это такое.

Фото: Unsplash.