Держатели криптовалют создали сайт для оценки ущерба от Илона Маска

В интернете появился сайт, пользователи которого смогут отследить размер ущерба, нанесённого крипторынку твитами Илона Маска. Команда ElonOMeter изучает, как высказывания основателя Tesla и SpaceX влияют на цены криптовалют.
На сайте представлены все твиты Маска с января 2021 года, оказавшие воздействие на криптовалютный рынок.
«Этот миллиардер никогда не сможет пресытиться рыночными манипуляциями, поэтому мы решили отслеживать и визуализировать влияние его твита на ценность криптовалют и сообщество», — заявляют создатели сайта.
Сайт обновляется вслед за каждым новым твитом миллиардера — последний датируется 4 июня, когда Маск запостил значок биткоина и разбитое сердце. После этого капитализация главной криптовалюты рухнула на $68,3 млрд, потери же всего крипторынка составили около $150 млрд. Рекорд был поставлен 13 мая: тогда рынок криптовалют потерял $1,2 трлн после отказа Tesla принимать биткоин в качестве расчётного средства.
Также сайт имеет своеобразный счётчик под названием «Илон-о-метр»: он показывает «уровень настроения» Маска от 0 до 100%. Сейчас счётчик стоит на отметке 25% — по мнению авторов проекта, это говорит о «жадности» Маска и его стремлении уронить криптовалютный рынок.
Илон Маск, вероятно, самая влиятельная личность в криптовалютной вселенной. И его твиты оказывают прямое, мгновенное разрушительное воздействие на рынки. Если вы будете следить за настроениями Илона, это поможет вам изучить его влияние и принять правильное решение.
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Фото на обложке: Nick_ Raille_07 /
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