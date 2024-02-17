Суд в США освободил Маска от дачи показаний перед SEC

Федеральный суд в США отменил свое постановление о том, что Илон Маск обязан дать показания перед Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) по делу о покупке Twitter в 2022 году. Судья Лорел Биллер вспомнила, что миллиардер имеет право объяснить, почему он не хочет давать показания.

Как сообщает Bloomberg, судья признала, что допустила ошибку, обязав Маска подчиниться требованию дать показания перед SEC.

Лорел Биллер сообщила, что «упустила из виду тот факт», что бизнесмен еще в октябре воспользовался правом отказаться предоставить ей последнее слово в споре, и последнее слово может быть только за вышестоящей инстанцией.

Биллер передала дело окружному судье, а постановление, вынесенное 10 февраля, теперь носит только рекомендательный характер.

На прошлой неделе мировой судья штата Калифорния вынесла постановление о необходимости Илона Маска дать показания перед SEC, встав на сторону ведомства, подавшего в октябре иск к бизнесмену, отказавшемуся от встречи в сентябре 2023 года.

Тогда предприниматель отказался от дачи показаний перед SEC в рамках расследования о возможных нарушениях при покупке Twitter за $44 млрд, заявив, что делал это уже дважды, и обвинив SEC в преследовании.

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