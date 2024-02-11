Суд обязал Маска дать очередные показания перед SEC по делу о покупке Twitter

Федеральный суд США вынес постановление о том, что Илон Маск должен будет снова дать показания перед Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) в рамках расследования о возможных нарушениях при покупке Twitter миллиардером в 2022 году. Ранее бизнесмен отказался от встречи с SEC в сентябре.
Как сообщает Reuters, согласно постановлению мирового судьи штата Калифорния, у Маска и регулятора есть неделя на согласование места и времени беседы.
Постановление судьи Лорел Биллер закрепило ее предварительное решение, вынесенное в декабре 2023 года. Судья встала на сторону SEC, подавшей иск к Маску в октябре, в сентябре отказавшегося от интервью, которое было частью расследования комиссии.
Тогда бизнесмен отказался от дачи показаний, заявив, что делал это уже дважды, и обвинив SEC в преследовании. Биллер сообщила, что, если стороны не смогут договориться о дате и времени встречи, она выслушает два мнения и примет решение за них.
В апреле 2022 года Илон Маск купил социальную сеть Twitter за $44 млрд. С мая того же года SEC ведет расследование в отношении предпринимателя на предмет возможных нарушений при покупке компании.
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