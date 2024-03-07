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Илон Маск планирует скрыть количество лайков и репостов в соцсети X

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Илон Маск планирует скрыть количество лайков и репостов в соцсети X. По мнению бизнесмена, эта информация визуально засоряет контент.

Илон Маск планирует скрыть количество лайков и репостов в соцсети X

В социальной сети X (бывшая Twitter) могут скрыть отображения количества лайков и репостов под публикациями. Об этом заявил владелец ресурса Илон Маск, передает Reuters.

По мнению Элона Маска, сведения и числе отметок «нравится» и пересылок публикации визуально засоряют контент на платформе.

Также Маск сообщил о возможном получении соцсетью X лицензии на проведение денежных переводов в Нью-Йорке и Калифорнии. В случае с Калифорнией это может произойти в течение месяца, в Нью-Йорке процедура займет несколько месяцев, отметил Маск.

Ранее Илон Маск анонсировал появление в X функции видео и аудиозвонков без привязки к номеру телефона.

Фото на обложке: Kafka Ibram / Shutterstock

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