Илон Маск планирует скрыть количество лайков и репостов в соцсети X. По мнению бизнесмена, эта информация визуально засоряет контент.
В социальной сети X (бывшая Twitter) могут скрыть отображения количества лайков и репостов под публикациями. Об этом заявил владелец ресурса Илон Маск, передает Reuters.
По мнению Элона Маска, сведения и числе отметок «нравится» и пересылок публикации визуально засоряют контент на платформе.
Также Маск сообщил о возможном получении соцсетью X лицензии на проведение денежных переводов в Нью-Йорке и Калифорнии. В случае с Калифорнией это может произойти в течение месяца, в Нью-Йорке процедура займет несколько месяцев, отметил Маск.
Ранее Илон Маск анонсировал появление в X функции видео и аудиозвонков без привязки к номеру телефона.
Фото на обложке: Kafka Ibram /
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