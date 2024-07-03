МВД объявило в розыск фигуранта дела Baring Vostok Филиппа Дельпаля

МВД объявило в розыск фигуранта дела Baring Vostok — французского гражданина Филиппа Дельпаля. Адвокат бизнесмена сообщил, что Дельпаль находится не в России.

Ранее в мае ФСИН сняла судимость с осужденного за хищение средств банка «Восточный» основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. Он был осужден в 2021 году за хищение средств банка «Восточный».

«Филипп Дельпаль, 08.11.1972 г. р. Разыскивается по статье УК», — отмечается в карточке дела. Другие детали не раскрываются.

Инвестор из США Майкл Калви основал Baring Vostok в 1994 году, компания специализировалась на инвестициях в российский бизнес. Спустя почти два десятилетия, в 2019 году, Калви, Дельпаля и еще двоих человек арестовал суд в Москве.

Следствие сочло, что Калви вместе с партнерами согласовали продажу 59,9% акций компании International Financial Technology Group за 2,5 млрд рублей в счет погашения задолженности. При этом реальная стоимость актива не превышала 600 тыс. рублей.

После этого миноритатрный акционер «Восточного» Шерзод Юсупов подал заявление в правоохранительные органы. Калви свою вину не признавал, а преследование объяснил акционерным конфликтом в «Восточном».

Летом 2021 Калви получил 5,5 года условно, Дельпаль — 4,5 года условно. В марте 2023 года адвокаты Калви и Дельпаля сообщили, что бизнесмены уехали из страны.

В 2021 году акции банка «Восточный» выкупил «Совкомбанк», который решил ликвидировать бренд «Восточный».

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