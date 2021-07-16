«М.Видео» перестала выдавать «пластик»: более двух тонн карт лояльности отправлены в переработку

Торговая сеть «М.Видео» в рамках цифровизации программы лояльности отправила на переработку 400 тысяч карт (более двух тонн) «М.Club: максимум для своих», сообщили в пресс-службе RB.
Бонусный счет клиента привязан к номеру телефона, поэтому пластиковая карта ему не нужна.
При покупке в магазинах сети клиенты могут авторизоваться как онлайн, так и в магазине – через свое мобильное приложение или приложение продавца. Пользователи «получают кэшбэк 3% за любые покупки и до 25% по персональным предложениям. Каждый бонусный рубль доступен для оплаты до 50% новых покупок. Бонусные рубли становятся доступны для использования через две недели после получения заказа, при этом они не имеют срока годности при совершении любой покупки в течение полугода», отметили в компании.
Виртуальная бонусная карта интегрирована во все электронные кошельки, доступные в различных экосистемах (Apple Wallet, Google Pay, «Кошелек» и т.д.).
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Фото: Ilia Ulianov / Shutterstock
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