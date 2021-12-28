На российско-китайской границе скопилось более тысячи фур с новогодними подарками

На пропускном пункте российско-китайской границы перед новогодними праздниками скопилось более тысячи фур из-за введенных в связи с пандемией ограничений.
Проблемы с пропуском через границу начались с 3 декабря, когда из-за COVID-19 оказались закрыты четыре пункта пропуска из пяти с китайской стороны, сообщила газета «Известия» со ссылкой на грузоперевозчиков.
Все грузовики направились в единственную открытую точку — Суйфыньхэ. Ее пропускная способность составляет одна-две машины в сутки.
В первую очередь проходят фуры с продуктами, машинам с новогодними подарками приходится ждать. Китай намерен открыть другие пункты после 20 января.
В ФТС подтвердили наличие проблем, но утверждают, что грузовиков меньше. По данным службы, на утро 27 декабря на границе стояла очередь из 150 фур.
Крупные поставщики товаров из Китая в Россию уже отказались от перевозок автотранспортом в пользу самолетов. Из-за коллапса на границе пострадают небольшие компании, которые к Новому году не закупили товар впрок.
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Фото на обложке: Unsplash
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