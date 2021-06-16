«Продолжим закручивать гайки»: глава ЦБ Набиуллина о «выманивающих деньги» организациях

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина фразой «будем продолжать закручивать гайки» высказалась об участниках финансового рынка, которые занимаются «выманиванием дненг» у населения.
«Хочу сказать, что мы будем продолжать закручивать гайки, пока не увидим, что рынок ведет себя более зрело, свою выгоду видит в долгосрочных отношениях с клиентом, а не выманиванием у него денег недобросовестным образом», – сказала Набиуллина в ходе выступления в Госдуме 15 июня.
Кроме того, регулятор работает над тем, чтобы ввести требования к условиям продажи некоторых продуктов на проверку того, не вводят ли людей в заблуждение при предложении покупки.
«Нужен сквозной период «охлаждения», чтобы человек, даже если и столкнулся с навязыванием, когда ему отрекламировали продукты, мог отказаться от любой услуги», – отметила глава ЦБ РФ, добавив, что в настоящее время такое возможно только с добровольным страхованием.
Набиуллина также поблагодарила представителей нижней палаты парламента за предоставленные полномочия по ограничению «опасных продуктов для людей».
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