Латвийский стартап по производству зеленого водорода Naco Technologies привлек €1,2 млн от Impact Ventures и The Untitled Ventures. Seed-раунд компания закрыла 20 декабря 2023 года.

На полученное финансирование Naco Technologies планирует выйти на стратегические рынки, расширить исследования и разработки дальнейших инноваций в сегменте нанопокрытий.

Naco Technologies основали в 2020 году в Риге. Стартап занимается производством нанопокрытий. С помощью вакуумной установки различные типы многослойных покрытий наносятся на инструменты, движущиеся части автомобилей и другие предметы. В результате у последних повышается износостойкость и улучшаются эксплуатационные характеристики.

За время существования компания привлекла в общей сложности €12,7 млн.

Фото на обложке: Naco Technologies / In