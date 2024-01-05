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Латвийский стартап по производству зеленого водорода Naco Technologies привлек €1,2 млн

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Латвийский стартап по производству зеленого водорода Naco Technologies привлек €1,2 млн от Impact Ventures и The Untitled Ventures. Seed-раунд компания закрыла 20 декабря 2023 года.

Латвийский стартап по производству зеленого водорода Naco Technologies привлек €1,2 млн

На полученное финансирование Naco Technologies планирует выйти на стратегические рынки, расширить исследования и разработки дальнейших инноваций в сегменте нанопокрытий.

Naco Technologies основали в 2020 году в Риге. Стартап занимается производством нанопокрытий. С помощью вакуумной установки различные типы многослойных покрытий наносятся на инструменты, движущиеся части автомобилей и другие предметы. В результате у последних повышается износостойкость и улучшаются эксплуатационные характеристики.

За время существования компания привлекла в общей сложности €12,7 млн.

Фото на обложке: Naco Technologies / In

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