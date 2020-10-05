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В нацпроект поддержки малого бизнеса внесли изменения

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

В национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» были внесены структурные изменения. Теперь проект ориентирован на создание инфраструктуры, которая необходима для роста МСП на всех стадиях. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В нацпроект поддержки малого бизнеса внесли изменения

Изменения были предложены Минэкономики. Теперь нацпроект включает четыре федеральных проекта:

  • единую цифровую платформу (запланирован рост числа пользователей с 200 тысяч в 2021 году до 500 тысяч в 2024);
  • вовлечение потенциальных предпринимателей в малый бизнес через предакселерацию (число вновь создаваемых субъектов МСП должно вырасти с 760 тысяч в 2020 году до 1,067 млн в 2024);
  • акселерацию субъектов малого и среднего бизнеса (базовая идея — комплексные финансовые, в том числе льготные кредиты МСП, факторинг, инвестплатформы, налоговые инструменты, работающие консолидированно);
  • проект по самозанятым.

Также нацпроект предполагает создание «переходных налоговых режимов». Они нужны для плавного вхождения растущих малых компаний в стандартные режимы налогообложения.

Цель нацпроекта — повысить занятость в секторе МСП с нынешних 21,16 млн до 23 млн человек к 2024 году, увеличить численность самозанятых с текущих 1,2 млн до 2,1 млн человек.

Фото: TippaPatt / Shutterstock

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