В нацпроект поддержки малого бизнеса внесли изменения

В национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» были внесены структурные изменения. Теперь проект ориентирован на создание инфраструктуры, которая необходима для роста МСП на всех стадиях. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Изменения были предложены Минэкономики. Теперь нацпроект включает четыре федеральных проекта:

единую цифровую платформу (запланирован рост числа пользователей с 200 тысяч в 2021 году до 500 тысяч в 2024);

вовлечение потенциальных предпринимателей в малый бизнес через предакселерацию (число вновь создаваемых субъектов МСП должно вырасти с 760 тысяч в 2020 году до 1,067 млн в 2024);

акселерацию субъектов малого и среднего бизнеса (базовая идея — комплексные финансовые, в том числе льготные кредиты МСП, факторинг, инвестплатформы, налоговые инструменты, работающие консолидированно);

проект по самозанятым.

Также нацпроект предполагает создание «переходных налоговых режимов». Они нужны для плавного вхождения растущих малых компаний в стандартные режимы налогообложения.

Цель нацпроекта — повысить занятость в секторе МСП с нынешних 21,16 млн до 23 млн человек к 2024 году, увеличить численность самозанятых с текущих 1,2 млн до 2,1 млн человек.

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