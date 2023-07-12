13% россиян перевели накопления из долларов и евро в рубли

С 2022 года стратегии накопления у россиян изменились: 13% перевели доллары и евро в рубли, 3% — рубли в валюту. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Выберу.ру», с которыми ознакомился RB.RU. В опросе участвовали 3000 человек.

Еще 17% граждан сообщили, что не доверяют никаким денежным средствам и предпочитают вкладывать все накопления в ремонт, а также покупку бытовой техники и электроники. При этом 67% не имеют средств для накоплений, все доходы уходят на обслуживание кредитов.

Исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак говорит, что с начала прошлого года колебания курса доллара и евро были очень интенсивными. Альтернатив доллару и евро пока не найдено. Несмотря на запуск вкладов в юанях, пока существенного спроса на них не замечено.

По наблюдениям эксперта, основной всплеск спроса пришелся на период перед введением санкций и отключением от SWIFT, далее существенного прироста не было. Пока рубль остается наиболее доступным средством накопления денег.

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