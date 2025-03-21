Риелторы предложили запретить наличные расчеты при сделках с жильем
- Новости
Инициатива пока находится на стадии рассмотрения. В Росфинмониторинге и аппарате вице-премьера подтвердили получение обращения и намерение изучить его в установленном порядке.
Зачем изменения? РСУРН обеспокоен тем, что в России участились случаи мошенничества при сделках с недвижимостью. Покупатели и продавцы нередко теряют как объекты, так и денежные средства. Одной из причин является возможность расчетов наличными, что упрощает мошеннические схемы. При отсутствии следов передачи денег удобнее проводить фиктивные продажи и транзакции под давлением, объясняет Попов.
Сейчас, по оценке РСУРН, более 10% сделок на вторичном рынке проходят с использованием наличных, а в 90% случаев мошенничества применяется именно этот способ расчета. Потери физических лиц от таких схем оцениваются в 10–20 млрд рублей ежегодно.
Что предлагют? Союз предлагает внести поправки в Гражданский кодекс, установив безналичный расчет как единственный способ оплаты при сделках с жильем на вторичном рынке. Несоблюдение этого правила повлечет ничтожность сделки. При этом новостройки и сделки с ними изменения не затронут.
Ситуация на вторичном рынке. По данным «Сбер индекса», в 2024 году количество предложений о продаже готовых квартир в России снизилось на 26%, а цены выросли на 3%. В Москве средняя стоимость квадратного метра увеличилась с 287,1 тыс. до 297,4 тыс. рублей. По оценке «Дом.РФ», в прошлом году россияне продали на вторичном рынке 1,59 млн квартир и готовых домов, стоимость которых суммарно составила 6,7 трлн рублей.
Фото на обложке: Carry Kung / Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Как преуспеть на Ozon»
- 1 Wildberries запускает ИИ-ассистента. Теперь покупки — с подсказкой Wildberries представляет цифрового помощника для покупателей на основе ИИ 26 июня 14:20
- 2 Qummy поднял 440 млн ₽ под еду из «умного льда». Инвесторам — доля 18%, надежда на 30 млрд ₽ и обещание IPO Компанию оценили в 2,4 млрд рублей 26 июня 12:36
- 3 В IT — нейросети, в образовании — Excel. Автоматизация HR-процессов в бизнесе идёт неравномерно 53% компаний не видят значимого результата от автоматизации 26 июня 10:50
- 4 По бизнесу бьет фейковый ИИ — вредонос под видом ChatGPT вырос на 175% Число этих зловредов увеличилось на 48 и 175% соответственно 25 июня 19:12