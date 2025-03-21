Риелторы предложили запретить наличные расчеты при сделках с жильем

Инициатива пока находится на стадии рассмотрения. В Росфинмониторинге и аппарате вице-премьера подтвердили получение обращения и намерение изучить его в установленном порядке.

Зачем изменения? РСУРН обеспокоен тем, что в России участились случаи мошенничества при сделках с недвижимостью. Покупатели и продавцы нередко теряют как объекты, так и денежные средства. Одной из причин является возможность расчетов наличными, что упрощает мошеннические схемы. При отсутствии следов передачи денег удобнее проводить фиктивные продажи и транзакции под давлением, объясняет Попов.

Сейчас, по оценке РСУРН, более 10% сделок на вторичном рынке проходят с использованием наличных, а в 90% случаев мошенничества применяется именно этот способ расчета. Потери физических лиц от таких схем оцениваются в 10–20 млрд рублей ежегодно.

Что предлагют? Союз предлагает внести поправки в Гражданский кодекс, установив безналичный расчет как единственный способ оплаты при сделках с жильем на вторичном рынке. Несоблюдение этого правила повлечет ничтожность сделки. При этом новостройки и сделки с ними изменения не затронут.

Ситуация на вторичном рынке. По данным «Сбер индекса», в 2024 году количество предложений о продаже готовых квартир в России снизилось на 26%, а цены выросли на 3%. В Москве средняя стоимость квадратного метра увеличилась с 287,1 тыс. до 297,4 тыс. рублей. По оценке «Дом.РФ», в прошлом году россияне продали на вторичном рынке 1,59 млн квартир и готовых домов, стоимость которых суммарно составила 6,7 трлн рублей.

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