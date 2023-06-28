Более трети россиян хранят сбережения в наличных — опрос ЦБ

Более трети россиян используют наличные для хранения сбережений, показал опрос Банка России. Каждый четвертый респондент пользуется наличными для оплаты товаров и услуг, 11% уверены в большей защищенности кэша от рисков.

Каждый третий россиянин предпочитает наличные для хранения своих сбережений. Об этом сообщил Банк России по результатам социологического исследования, в котором участвовали более 2,5 тыс. респондентов.

27% участников опроса используют наличные при оплате товаров и услуг. Каждый четвертый делает это «по привычке», примерно столько же респондентов указали, что наличные охотнее принимают в магазинах. 11% опрошенных уверены в больше защищенности наличных от рисков.

Оплачивать покупки безналично предпочитают 79% респондентов. Большинство их них указали на то, что пластиковую карту проще носить с собой, и она позволяет совершать платежные операции дистанционно.

Банк России провел исследование среди 2,5 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

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