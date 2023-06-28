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Более трети россиян хранят сбережения в наличных — опрос ЦБ

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Более трети россиян используют наличные для хранения сбережений, показал опрос Банка России. Каждый четвертый респондент пользуется наличными для оплаты товаров и услуг, 11% уверены в большей защищенности кэша от рисков.

Более трети россиян хранят сбережения в наличных — опрос ЦБ

Каждый третий россиянин предпочитает наличные для хранения своих сбережений. Об этом сообщил Банк России по результатам социологического исследования, в котором участвовали более 2,5 тыс. респондентов.

27% участников опроса используют наличные при оплате товаров и услуг. Каждый четвертый делает это «по привычке», примерно столько же респондентов указали, что наличные охотнее принимают в магазинах. 11% опрошенных уверены в больше защищенности наличных от рисков.

Оплачивать покупки безналично предпочитают 79% респондентов. Большинство их них указали на то, что пластиковую карту проще носить с собой, и она позволяет совершать платежные операции дистанционно. 

Банк России провел исследование среди 2,5 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Фото на обложке: Vershinin89 / Shutterstock

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