Налог на доходы по вкладам распространят на депозиты свыше 700 тысяч рублей

Применяемый в отношении вкладов на сумму свыше 1 млн рублей налог на доходы собираются распространить и на банковские депозиты от 700 тысяч рублей.
Налог не брали с суммы доходов, получаемой умножением ставки ЦБ на начало года (4,25%) на 1 млн рублей, но за 2021 год ставка удвоилась, а вслед за ней и проценты по вкладам. Об этом сообщило агентство РБК.
Налог начислят по итогам 2021 года на доходы вкладчиков, которые размещали деньги под растущие проценты и заработали более 42,5 тысяч рублей.
Как подсчитали в издании, вкладчику с суммой в 710 тысяч рублей придется отдать государству 45,5 рублей.
Как пояснили в ФНС, при расчете учитывается не размер вклада, а сумма процентов, уменьшенная на вычет. Информация о процентах поступит в налоговую к 1 февраля. Налог на доходы с вкладов будет выплачиваться в 2022 году впервые.
По подсчетам АСВ, свыше 85% вкладчиков держат на депозитах суммы до 100 тысяч рублей. Небольшой налог не должен повлиять на настроение россиян.
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Фото на обложке: Unsplash
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