Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Российские власти хотят обложить налогом иностранные IT-компании

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российские власти задумали обложить налогом на доход иностранные IT-компании, а на вырученные средства финансировать развитие их отечественных конкурентов, которые, по словам собеседника Forbes, «больше невозможно финансировать из госбюджета».

Российские власти хотят обложить налогом иностранные IT-компании

Размер налога составит 3% от дохода – такую ставку обсуждают власти, полученного от действий и операций российских пользователей. Например, маркетплейсы заплатят с дохода, полученного от покупок россиян, а соцсети – с монетизации и использовании данных, пишет Forbes. 

Полученные средства власти планируют направить на льготы для российских цифровых компаний, которые «уже невозможно финансировать из государственного бюджета».

Подобная система налогообложения действует в Великобритании. Там налоговая ставка составляет 2% от прибыли, полученной от действий британских пользователей.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Онлайн-галерея «Цифровые двойники». Угадай, что изображено на картинах.

Фото: Shutterstock.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Роскино» создаст отечественный аналог базы данных о кино IMDb
  2. 2 Сооснователь Qiwi Борис Ким покинул пост главы компании
  3. 3 ЦБ может резко повысить ключевую ставку в пятницу – Goldman Sachs
  4. 4 Россию не будут отключать от платежной системы SWIFT
  5. 5 Финтех-платформа TalkBank из «Сколково» привлекла 218 млн рублей от венчурного фонда МТС
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

10 июня 2021

Tender Hack

11 июня 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Санкт-Петербурге

15 июня 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Калининграде

Все ВОЗМОЖНОСТИ