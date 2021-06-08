Российские власти хотят обложить налогом иностранные IT-компании

Российские власти задумали обложить налогом на доход иностранные IT-компании, а на вырученные средства финансировать развитие их отечественных конкурентов, которые, по словам собеседника Forbes, «больше невозможно финансировать из госбюджета».
Размер налога составит 3% от дохода – такую ставку обсуждают власти, полученного от действий и операций российских пользователей. Например, маркетплейсы заплатят с дохода, полученного от покупок россиян, а соцсети – с монетизации и использовании данных, пишет Forbes.
Полученные средства власти планируют направить на льготы для российских цифровых компаний, которые «уже невозможно финансировать из государственного бюджета».
Подобная система налогообложения действует в Великобритании. Там налоговая ставка составляет 2% от прибыли, полученной от действий британских пользователей.
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