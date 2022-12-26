Введение «налога для уехавших» лишит льгот самозанятых и ИП, пояснили в Госдуме. В настоящее время эти категории пользуются пониженными налоговыми ставками, но принятие законодательных поправок данную преференцию отменят.

Принятие закона, ограничивающего права уехавших из России, коснется самозанятых и ИП, пояснил депутат Госдумы Андрей Исаев. Он уточнил, что наемных сотрудников, работающих удаленно, поправки не затронут.

Планируемые поправки в налоговый кодекс РФ предусматривают отмену для этих категорий граждан некоторых преференций, в частности льготных налоговых ставок. В настоящее время самозанятые платят налог в 4% при оказании услуги физлицам и 6%, если работают с юрлицами. ИП в свою очередь используют упрощенную систему налогообложения.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала ограничить «удаленку» из-за границы для сотрудников компаний, которые имеют доступ к персональным данным. Эта мера не направлена на дискриминацию тех или иных сотрудников, подчеркнула Матвиенко.

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