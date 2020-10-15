Бизнес предложил распространить налоговый маневр для IT на соцсети и поисковики
Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) предложила распространить налоговый маневр для IT-отрасли на популярные у пользователей соцсети и поисковики. Это поможет не проиграть зарубежным конкурентам, сообщает РБК.
В РАЭК входят Mail.ru Group, Google, «Авито», Rambler, Ozon и другие. Ассоциация просит льгот для компаний так называемого «цифрового контура». К ним относятся поисковые сервисы, соцсети, интернет-магазины, онлайн-кинотеатры и т.д.
В РАЭК говорят, что большинство интернет-компаний не могут получить помощь от властей, так как не подходят под критерии поддержки. Так, рассчитывать на помощь могут компании, 90% выручки которых приходится на разработку и продажу софта. При этом значительную долю доходов интернет-компании получают от рекламы, подписок на услуги, продажи виртуальных товаров, передачи прав на объекты интеллектуальной собственности.
РАЭК считает необходимым:
- расширить количество компаний, которые могут воспользоваться налоговым маневром;
- признать российским ПО, созданное в России компаниями с иностранными акционерами;
- установить единую ставку НДС на электронные услуги до 10%;
- распространить нулевую ставку НДС на программы для мобильных устройств;
- отсрочить введение новых цифровых систем до 1 января 2022 года;
- отсрочить обязательную предустановку отечественного ПО на компьютеры, смартфоны и другие устройства на тот же срок.
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