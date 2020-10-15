Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) предложила распространить налоговый маневр для IT-отрасли на популярные у пользователей соцсети и поисковики. Это поможет не проиграть зарубежным конкурентам, сообщает РБК.

Бизнес предложил распространить налоговый маневр для IT на соцсети и поисковики