Властям предложили ввести налоговый вычет за оплату фитнеса для сотрудников

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина предложила властям ввести налоговый вычет для компаний, которые оплачивают своим сотрудникам занятия в спортивных залах.
Елена Силина считает, что это мотивирует работодателей больше думать о здоровье своих сотрудников, пишет ТАСС.
Силина напомнила о планах правительства: к 2024 году спортом должны заниматься 55% физически активного населения страны, а к 2030 – вообще 70%.
Налоговый вычет для компаний способствовал бы достижению этих показателей, считает президент Национального фитнес-сообщества, организации, в которую входят 1 750 фитнес-клубов из 77 регионов России и которая тесно сотрудничает с министерством здравоохранения страны.
Кроме налогового вычета Силина предлагает снизить налоги на землю и имущество владельцам недвижимости, сдающим ее в аренду под «физкультурно-оздоровительные объекты».
«Мера позволит сохранить имеющиеся фитнес-клубы страны и увеличит их количество в будущем», – считает она.
В прошлом году мы опубликовали серию материалов для предпринимателей, планирующих открыть собственный фитнес-клуб. В них мы подробно рассказали обо всем самом важном для этого: от тонкостей оформления аренды до особенностей найма сотрудников.
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