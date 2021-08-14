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Властям предложили ввести налоговый вычет за оплату фитнеса для сотрудников

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Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина предложила властям ввести налоговый вычет для компаний, которые оплачивают своим сотрудникам занятия в спортивных залах.

Властям предложили ввести налоговый вычет за оплату фитнеса для сотрудников

Елена Силина считает, что это мотивирует работодателей больше думать о здоровье своих сотрудников, пишет ТАСС.

Силина напомнила о планах правительства: к 2024 году спортом должны заниматься 55% физически активного населения страны, а к 2030 – вообще 70%.

Налоговый вычет для компаний способствовал бы достижению этих показателей, считает президент Национального фитнес-сообщества, организации, в которую входят 1 750 фитнес-клубов из 77 регионов России и которая тесно сотрудничает с министерством здравоохранения страны.

Кроме налогового вычета Силина предлагает снизить налоги на землю и имущество владельцам недвижимости, сдающим ее в аренду под «физкультурно-оздоровительные объекты».

«Мера позволит сохранить имеющиеся фитнес-клубы страны и увеличит их количество в будущем», – считает она.

В прошлом году мы опубликовали серию материалов для предпринимателей, планирующих открыть собственный фитнес-клуб. В них мы подробно рассказали обо всем самом важном для этого: от тонкостей оформления аренды до особенностей найма сотрудников.

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Фото: Unsplash

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