В России создадут национальный репозиторий для хранения программ

В России появится национальный аналог GitHub – репозиторий для хранения программ с открытым исходным кодом. Доступ к нему будут иметь все жалеющие. В первую очередь в репозитории разместят программы, которые созданы на бюджетные деньги.

Правительство в лице Минцифры проведет эксперимент по созданию национального открытого репозитория с мая 2022 года по апрель 2024 года, говорится в проекте постановления, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Пользоваться репозиторием сможет кто угодно. В первую очередь в хранилище поместят программы электронного правительства, созданные на средства из бюджета.

По словам советника главы Минцифры Сергея Сергиенко, которые приводит РБК, российский репозиторий должен стать аналогом крупнейшего в мире сервиса для совместной разработки ПО GitHub, которым владеет Microsoft. Создание национального репозитория позволит снизить зависимость от западного софта.

Список участников эксперимента по созданию репозитория планируют утвердить к 1 июня. Пока в этом списке значатся в частности Минцифры, Росреестр, Пенсионный фонд, МВД.

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