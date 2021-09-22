Natura Siberica сократила зарплаты сотрудникам из-за простоя производства и продаж и понесенных убытков, сообщила пресс-служба компании. Сотрудники, не имеющие возможности работать по не зависящим от компании причинам, будут получать две трети от оклада.
В настоящее время производство и магазины Natura Siberica вынуждено простаивают, а на работу не могут выйти сотни сотрудников. Из-за простоя производства и части розничной сети, а также блокирования товарных знаков компания оценивает убытки в размере около 20 млн рублей ежедневно.
В Natura Siberica также сообщили, что служебные проверки и forensic-аудит выявили многочисленные случаи накопленной предыдущим менеджментом компании задолженностей по выплатам, а также финансовых злоупотреблений со стороны предыдущих менеджеров.
Эта задолженность и неоправданно высокие выплаты бывшему топ-менеджменту Natura Siberica в десятки миллионов рублей, создают опасно высокое давление на финансовую устойчивость компании.
В условиях блокировки основного производства компании под Дмитровым Natura Siberica перераспределила производственную нагрузку в пользу других своих предприятий. Natura Siberica рассчитывает, что причиненный ущерб удастся компенсировать открытием некоторых магазинов и продажей в них продукции под товарными знаками, не попавшими под запрет.
Кризис вызван конфликтом нового президента Natura Siberica Сергей Буйлова с ее совладельцами – первой супругой создателя бренда Ириной Трубниковой и ее сыном Дмитрием. В начале августа Буйлов запретил доступ в офисы компании Трубниковой и ее сыну Дмитрию, а также многим ведущим сотрудникам.
Сотрудники Natura Siberica опубликовали открытое письмо с жалобой на нового президента Сергея Буйлова, сравнив его действия с рейдерским захватом.
В конце августа контроль над производством Natura Siberica по решению суда перешел к Трубниковой. В сентябре Natura Siberica остановила производство, закрыла 80 розничных магазинов и прекратила продажи товаров под собственным брендом. Natura Siberica была вынуждена пойти на эти меры в связи с тем, что Трубникова расторгла с юрлицом компании договор на использование товарных знаков бренда.
16 сентября ООО «Натура Сиберика» подало иск к совладелице компании Трубниковой в целях защиты бизнеса, нормализации деятельности компании.
Предприниматель Андрей Трубников умер 7 января 2021 года в возрасте 61 год. Он владел самыми крупными долями в юрлицах, связанных с Natura Siberica.
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Фото: Natura Siberica
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