Nayax приобрела израильский data-driven cтартап Weezmo

На Тельавивской бирже компания в сфере безналичных платежей для вендинга Nayax приобрела data-driven cтартап Weezmo. До этого стартап принадлежал фонду LETA Capital.

Это первый экзит для фонда, сообщил управляющий партнер Александр Чачава. LETA Capital лидировала последний раунд Weezmo.

Сумма сделки и другие детали не разглашаются, пишет Vending Market Watch. RB.ru запросил детали у самого управляющего партнера и пресс-службы, но они пока не ответили.

Weezmo основана в 2015 году программистами Шай Райтеном и Сашей Глазманом. Технология компании позволяет связывать клиентский профиль в интернете и в ритейле. Она отслеживает весь процесс покупки, измеряя влияние цифровой рекламы на все виды продаж.

Клиенты Weezmo находятся по всему миру и включают такие известные бренды, как Super-Pharm, Office Depot, McDonald's, IKEA, H&O, Mahsanei Hashmal, Factory 54, Pizza Hut и H&M.

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Фото: fizkes/Shutterstock