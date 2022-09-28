Рекрутеры назвали самые частые причины отказа в приеме на работу IT-специалистов

Интровертность, слишком большой опыт работы в стартапах и корпорациях, а также переоценка своей рыночной стоимости названы самыми частыми причинами отказа в найме IT-специалистов. Рекрутеры считают, что если кандидат интроверт, а команда – экстраверты, то есть риск получить трудности на пустом месте.

Результатами исследования с RB.RU поделился представитель рекрутингового агентства Unicorn Search. Для анализа использовали сведения о 1250 отказах при подборе IT-специалистов.

Каждому четвертому (24%) кандидату отказали потому, что он – интроверт. Рекрутеры пояснили, что необщительных айтишников в команде могут ждать определенные трудности.

«Ярко выраженному интроверту едва ли будет комфортно в команде экстравертов и наоборот. В таком случае вы рискуете получить трудности в команде на пустом месте, а также нерешенные задачи бизнеса», – отметила основатель рекрутингового агентства Unicorn Search Дарья Баркова.

Слишком большой опыт работы в корпорациях или стартапах посчитали причиной отказа в 21% случаев, неумение продать себя или переоценку своей рыночной стоимости – в 15% случаев. Слишком частый переход с одного места работы на другое стал причиной отказов в 15% случаев.

Фото на обложке: mrmohock / Shutterstock