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Стране не хватает консультантов и медиков

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Российские эксперты по найму отмечают ощутимый дефицит кадров в консультировании, сервисных работах, страховании, продажах, строительстве, медицине, ИТ. В этих сферах предложение и спрос практически равны: на одну вакансию одно-два резюме.

Стране не хватает консультантов и медиков

Об этом подробно рассказывает «Газете.Ru» руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

Она считает, что есть минимум две причины нехватки кадров.

  • Во-первых, «число трудоспособных и экономически активных людей в России сокращается по причинам демографической ямы, снижения внешних и внутренних миграционных потоков, повышенной смертности, в том числе от Covid-19».
  • Во-вторых, спрос на персонал стремительно возрос в целом по всем отраслям. Эксперт связывает это с тем, что компании перестроили бизнес-модели и приспособились к сотрудничеству с работниками в цифровой среде.

В январе 2022 года открыто уже вдвое больше вакансий, чем в аналогичный период прошлого года.

Среди направлений-рекордсменов по открытым вакансиям:

  • продажи (327,8 тыс.),
  • «начало карьеры, студенты» (138,3 тыс.),
  • рабочий персонал (122,9 тыс.),
  • ИТ (120,2 тыс.),
  • транспорт, логистика (115,6 тыс.),
  • строительство, недвижимость (113,3 тыс.),
  • производство, сельское хозяйство (105,4 тыс.),
  • административный персонал (91,3 тыс.),
  • маркетинг, реклама, PR (52,0 тыс.),
  • бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия (50,3 тыс.).

На нехватку кадров в медицине, ИТ и строительстве указывали и данные SuperJob за 2021 год. По подсчетам портала, за год число вакансий выросло в медицине в 1,7 раза, фармацевтике – в 2,5 раза, разработке ПО – на 90%, информационной безопасности и строительстве – в два раза.

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Фото на обложке: Maksim Goncharenok / Pexels

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