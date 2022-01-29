Стране не хватает консультантов и медиков

Российские эксперты по найму отмечают ощутимый дефицит кадров в консультировании, сервисных работах, страховании, продажах, строительстве, медицине, ИТ. В этих сферах предложение и спрос практически равны: на одну вакансию одно-два резюме.

Об этом подробно рассказывает «Газете.Ru» руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

Она считает, что есть минимум две причины нехватки кадров.

Во-первых, «число трудоспособных и экономически активных людей в России сокращается по причинам демографической ямы, снижения внешних и внутренних миграционных потоков, повышенной смертности, в том числе от Covid-19».

Во-вторых, спрос на персонал стремительно возрос в целом по всем отраслям. Эксперт связывает это с тем, что компании перестроили бизнес-модели и приспособились к сотрудничеству с работниками в цифровой среде.

В январе 2022 года открыто уже вдвое больше вакансий, чем в аналогичный период прошлого года.

Среди направлений-рекордсменов по открытым вакансиям:

продажи (327,8 тыс.),

«начало карьеры, студенты» (138,3 тыс.),

рабочий персонал (122,9 тыс.),

ИТ (120,2 тыс.),

транспорт, логистика (115,6 тыс.),

строительство, недвижимость (113,3 тыс.),

производство, сельское хозяйство (105,4 тыс.),

административный персонал (91,3 тыс.),

маркетинг, реклама, PR (52,0 тыс.),

бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия (50,3 тыс.).

На нехватку кадров в медицине, ИТ и строительстве указывали и данные SuperJob за 2021 год. По подсчетам портала, за год число вакансий выросло в медицине в 1,7 раза, фармацевтике – в 2,5 раза, разработке ПО – на 90%, информационной безопасности и строительстве – в два раза.

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Фото на обложке: Maksim Goncharenok / Pexels