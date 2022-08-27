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Банки смогут продавать россиянам полученные не только от физлиц доллары и евро

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Центральный банк Российской Федерации тестирует «дополнительную настройку уже действующих мер», которая послабляет ограничения продажи валюты россиянам до 9 сентября.

Банки смогут продавать россиянам полученные не только от физлиц доллары и евро

Теперь банки могут продавать населению наличные доллары и евро, полученные не только от физлиц после 9 апреля, но и «из других источников».

Журналисты Frank Media выяснили, что ЦБ разослал официальные письма с разъяснением нововведения. В кредитной организации подтвердили достоверность сведений. И даже пояснили некоторые моменты.

Так, например, основные ограничения на продажу наличных долларов и евро населению остались: по-прежнему запрещена валюта, оказавшаяся в банке «в рамках сделок по купле-продаже банкнот иностранной валюты за безналичную иностранную валюту или безналичные рубли».

При этом допустимыми источниками наличных долларов и евро на продажу будут считаться сделки с банками-нерезидентами, а также поступления денежных средств от юрлиц «по основаниям, предусмотренным валютным законодательством».

Фото на обложке: Alexander Mils / Unsplash

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