Исследование: каждая пятая компания не сможет заплатить налоги

Почти 19% компаний России не могут найти деньги для очередных налоговых платежей. Аналитику Центра стратегических разработок публикуют «Ведомости».

На фоне коронавирусных ограничений контрагенты компаний стали чаще задерживать оплату за услуги или товары. К тому же у самих компаний кончились отсрочки по кредитам и налогам. Вместе с текущими приходится оплачивать и прежние долги.

В итоге пятая часть компаний не перечислит налоги вовремя, предупреждают аналитики. Чаще всего это представители среднего бизнеса, которые не попали под меры поддержки от государства. Компаниям предлагают юридический и экономический выход из ситуации.

«Это получение новой отсрочки или рассрочки по уплате налогов. Или займы, кредиты, инвестиции либо продажа бизнеса более сильным и устойчивым игрокам», — говорит член генерального совета «Деловой России» Сергей Гебель.

Правда, на практике всё не так просто, считают другие эксперты. Например, для получения налоговой отсрочки больше чем на полгода необходим залог, банковская гарантия, поручительство. При этом доходы должны быть снижены по сравнению с прошлым годом.

Такой вариант по статистике использует только 1% компаний. Фактически этот инструмент Налогового кодекса не работает, делает вывод эксперт НИУ ВШЭ Владимир Саськов, и сейчас самое время сделать его более доступным.

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