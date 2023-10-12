65% работодателей не будут доплачивать сотрудникам за умение работать с нейросетями — исследование

65% работодателей не будут доплачивать сотрудникам за умение работать с нейросетями, показало исследование. В большинстве российских компаний этот навык посчитали неважным, а треть респондентов не видит потенциальных вариантов применения этого навыка в бизнесе.

Большинство работодателей в России не готовы доплачивать сотрудникам за навык работы с нейросетями. Об этом говорится в результатах исследования, которое провела платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

Только 11% респондентов-работодателей заявили, что готовы поднять сотруднику зарплату за его умение работать с нейросетями. При этом 69% опрошенных признались, что для их бизнеса навык работы с нейросетями не имеет важности, а каждый третий респондент не видит потенциальных вариантов применения этот навыка в бизнесе.

В компаниях, которые используют нейросети в своей работе, этим инструментом пользуются сотрудники отделов по дизайну и маркетингу (30%), бизнес-аналитики (11%) и менеджеры по продукту (11%).

В основном сотрудники обращаются к нейросетям для генерации креативного контента (63%) и обработке данных (44%). Наиболее востребованными нейросетями, согласно исследованию, являются ChatGPT (69%) и Midjourney (31%).

hh.ru провела исследование среди 106 компаний в период с 22 сентября по 9 октября 2023 года.

Фото на обложке: Pixels Hunter / Shutterstock