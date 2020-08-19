Необанки Revolut, Monzo и Starling Bank сообщили о росте убытков

Цифровые банки Revolut, Monzo и Starling Bank отчитались об увеличении доходов, количества клиентов и вкладов в первые 8 месяцев 2019 года. Но убытки каждой компании как минимум удвоились в сравнении с годом ранее. Об этом сообщает Business Insider.

Отмечается, что, несмотря на общие привлеченные инвестиции в размере $1,9 млрд, кризис, вызванный пандемией, может отдалить наступление прибыльности для необанков.

«Covid пролил свет на бизнес-модель необанков. Каким бы цифровым и революционным вы ни были, у бизнеса с использованием традиционных банковских средств есть явные преимущества», — отмечает глава отдела стратегии финансовых услуг Accenture Том Мерри.

Он добавил, что теперь неизвестно, сможет ли большое число клиентов обеспечить рост доходов и прибыли цифровых банков.

По данным Business Insider, стартап с российскими корнями Revolut оценивается в $5,5 млрд, и сейчас у него 13 млн клиентов. Гендиректор компании Николай Сторонский рассказал, что банк по-прежнему «сосредоточен» на прибыльности. Он и представитель Starling Bank заявили о планируемом достижении безубыточности в течение следующих 12 месяцев.

Компания Monzo предупредила, что пандемия представляет угрозу для ее бизнеса. Она привела к увольнениям и сокращению финансирования. Но стартап смог привлечь дополнительные инвестиции во время карантина, говорится в сообщении.

«В нынешних условиях трудно представить выход необанков на прибыль в ближайшие 12-18 месяцев», — комментирует Мерри.

По его словам, произошло нечто вроде «бегства к безопасности» пользователей в традиционные банки, которым они больше доверяют.

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