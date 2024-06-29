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Nestle ожидает стабильного роста продаж во втором квартале

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Швейцарский пищевой гигант Nestle нацелен на стабильный рост объемов продаж со второго квартала и до конца года. После спада на 5,9% в первом квартале компании удалось преодолеть кризис инфляции издержек и снижения продаж из-за высоких цен ввиду нестабильности валютного курса.

Nestle ожидает стабильного роста продаж во втором квартале
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Об этом заявил газете Schweiz am Wochenende генеральный директор Nestle Маркус Шнайдер: «Сейчас мы видим стабилизацию ситуации». По данным Reuters, он прогнозирует прирост объемов продаж на 4%.

Гендиректор компании-производителя брендов Nespresso, KitKat и Perrier заявил также, что помимо прироста продаж ожидает и «положительно вклада в ассортимент продукции».

Компания Nestle оказалась в числе немногих крупных брендов, которые осталась в России после 2022 года (наряду с Xiaomi, Pampers, Gillette, Colgate и пр.). При этом вместе с компанией Mars корпорация Nestle считается монополистом на российском рынке кормов для животных.

Известно также, что в январе 2024 года бывший завод Paulig в России начал производство совместимых с кофемашинами Nespresso капсул, что позволило снизить их стоимость 30-40%.

В мае пищевой гигант объявил о работе над блюдами-полуфабрикатами с высоким содержанием нутриентов, необходимых для людей, желающих сбросить вес при помощи препаратов на базе GLP-1 (вроде Ozempic, Wegovy и др.).

Фото на обложке: Unsplash

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