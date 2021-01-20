«Рост безработицы, снижение отчислений в бюджет»: Предприниматели оценили новую инициативу Минэка

Накануне стало известно , что Минэкономразвития не планирует продлевать мораторий на банкротства. Многие предприниматели негативно отнеслись к данной мере и указали на различные отрицательные последствия.

Сегодня замглавы Минэкономразвития Илья Торосов подтвердил Business FM, что продление запрета на банкротство не обсуждается. Это вызвало вопросы у российских экономистов и предпринимателей.

Так, экономист Юрий Пронько указал на то, что, возможно, кризис еще не кончился.

Также на отмену моратория отреагировала предприниматель, первый вице-президент компании «Мортадель» Эльвира Агурбаш. Она спрогнозировала спад бизнес-активности в стране и, как следствие, снижение отчислений в бюджет.

«Если бы закон о банкротстве подразумевал реальный шанс на сохранение бизнеса, рабочих мест, возможности спасти предприятия, то вопросов бы не было. Рост безработицы, снижение отчислений в бюджет — это, как минимум, что ожидается теперь», — написала она в комментариях к публикации Пронько.

Свое мнение выразила и основательница компании «Делаем бизнес вместе» Наталья Горячая, сказав, что данная инициатива «не про развитие и не про экономику».

Председатель ассоциации «Банкротный клуб» Олег Зайцев считает, что конец моратория на банкротства в России пришелся на «довольно странный» момент времени. Он также называл решение не продлять запрет «ошибочным».

«Большинство проблемных карантинных ограничений никуда не исчезло, и многие страны пошли на продление аналогичного моратория», — сказал Зайцев.

Напомним, что правительство ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве во время первой волны эпидемии коронавируса. Тогда срок его действия был ограничен 6 месяцами. Запрет касался должников, которые пострадали от распространения коронавирусной инфекции или были включены в перечень стратегических предприятий.

В октябре 2020 года мораторий был продлен на 3 месяца — только в отношении компаний из пострадавших отраслей. Срок запрета истек 7 января 2021 года.



По оценкам Минэкономразвития, мораторий распространился на 500 тысяч юрлиц и 1,6 млн ИП и в целом сработал эффективно. Он позволил снять излишнее напряжение и способствовал стабильности функционирования бизнеса в сложной ситуации, считают в ведомстве.

Также там прогнозируют некоторое увеличение случаев подачи кредиторами и должниками «отложенных» заявлений о банкротстве. Но точные цифры не называются. Вместе с тем, некоторые эксперты уверены в росте показателя, как минимум, на треть по сравнению с годом ранее.

«Действительно, количество банкротств в нынешнем году увеличится, причем существенно. Прирост прогнозируется на уровне 30%, а количество разорившихся компаний составит более 13 тысяч», — заявил управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов.

Он пояснил, что основной причиной такого значительного роста банкроств станет отмена «антиковидного» моратория.

По данным госпроекта «Федресурс», ведущего Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, число решений о признании российских компаний банкротами в 2020 году сократилось почти на 20%, до 9,9 тысяч случаев.

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